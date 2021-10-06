السيسي: سلكنا طريقا شاقا خلال السبع سنوات الماضية لبناء دولتنا الحديثة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشعب المصري أثبت مجددا أن انتماءه وإخلاصه لوطنه بلا حدود، وأن مصر وطن ينهض بإرادة وسواعد أبنائه، وأن العمل والاجتهاد والإخلاص قيم وركائز أساسية للنجاح في عبور غمار التحدي، على طريق بناء الدولة الحديثة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة، التي عقدت في مركز المنارة للمؤتمرات احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، والتي حملت اسم «العبور إلى المستقبل»، أنه على مدار السنوات السبع الماضية سلكنا طريقا شاقا من أجل بناء دولتنا الحديثة، وصولا للجمهورية الجديدة وبدأنا في تحقيق عملية شاملة وعميقة لصياغة المستقبل المنشود لوطننا العزيز، وللأجيال الحالية والمستقبلية وفق عمل جماعي متكامل ومتناغم بين كل أجهزة الدولة، واستنادا إلى رؤية علمية ومستهدفات محددة نسعى لتحقيقها خلال العشرية الحالية وصولا لأهداف رؤية مصر 2030.

وتابع: «فقد طالت جهود البناء والتنمية جميع مناحي الحياة في مصر بلا استثناء لتحقيق هدف محدد هو تعظيم قدرة الدولة في كل المجالات من أجل تغيير الواقع وبناء الإنسان، سعيا لحاضر ومستقبل أفضل لمصر والمصريين».