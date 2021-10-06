الديهي: رئاسة محمود مسلم للجنة «إعلام الشيوخ» تكريم للجماعة الصحفية

هنأ الإعلامي نشأت الديهي، الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، بعد أن أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم، عن فوزه برئاسة اللجنة، واصفًا تلك الخطوة، بأنها تكريم للجماعة الصحفية، وذلك خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

تغيرات طفيفة في رؤساء أربع لجان بمجلس الشيوخ

وأضاف «الديهي»، أنه كانت هناك اليوم انتخابات للجان في مجلس الشيوخ، وأفرزت عن فوز الصديق العزيز الدكتور محمود مسلم، برئاسة لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، وبقاء كل رؤساء اللجان، عدا تغيير طفيف في أربع لجان في الشيوخ، منها رئاسة لجنة الدفاع، إذ فاز اللواء أسامة كامل منتصر بدلًا من أسامة الجندي.

فوز أحمد أبو هشيمة برئاسة لجنة الشباب والرياضة

وأوضح الإعلامي، أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، فاز برئاسة لجنة الشباب والرياضة بدلًا من إبراهيم حجازي، والنائب محمد حلاوة فاز بمقعد رئاسة لجنة الصناعة بدلا من حنان أبو العزم، «كل التهنئة لكل أعضاء اللجان، وأخص الصديق العزيز محمود مسلم، لرئاسته لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، في الدورة الحالية لمجلس الشيوخ».

نشأت الديهي يهنئ أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان

وتابع: «أعتقد أن دور مجلس الشيوخ في هذه المرحلة، مهم جدًا للبناء التشريعي مع مجلس النواب، أتمنى التوفيق للمجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي تم تشكيله أمس، واعتماده من مجلس النواب، الذي كان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، لأن عندها رؤية واضحة لهذا الإطار، وهي اختيار مناسب وأصاب أهله»، كما هنأ الكاتب الصحفي عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، والكاتب محمود بسيوني، رئيس تحرير موقع مبتدا، لاختيارهما بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.