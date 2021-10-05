بوابة مصر الرقمية للتموين2021 .. اعرف الخدمات المتاحة والمتوقفة

أتاحت بوابة مصر الرقمية للتموين 2021، العديد من خدماتها للمواطنين الراغبين في إنهاء عدد من خدمات البطاقات التموينية الخاصة بهم، فيما لا تزال هناك خدمات متوقفة غير متاحة أمام المواطنين وخاصة خدمات إضافة المواليد بسبب زيادة الإقبال والضغط على هذه الخدمات.

وتشمل خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين 2021 والمنشطة حاليا على الرابط الرسمي للبوابة ومتاحة أمام المواطنين عدد 8 خدمات، يستطيع أي مواطن الدخول عليها للاستفادة من إنهاء رغباته بشأن الخدمة المراد تنفيذها إلكترونيا.

الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية للتموين 2021

- تفعيل بطاقة التموين.

- إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين.

- إصدار بطاقة تموين جديدة.

- نقل من محافظة إلى أخرى.

- فصل اجتماعي.

- الاستعلام عن الصرف.

- إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز.

- إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

وما زالت خدمتي إضافة المواليد والأبناء غير المقيدين على بطاقة التموين وأبناء الأسر الأولى بالرعاية خارج نطاق العمال حتى الآن على بوابة مصر الرقمية للتموين 2021.

الخدمات المتوقفة على بوابة مصر الرقمية للتموين 2021

- ضم أفراد أسرتين.

- إضافة الأفراد غير المقيدين للتموين.

سبب توقف بوابة مصر الرقمية للتموين 2021

وكانت بوابة مصر الرقمية للتموين 2021، توقفت لأكثر من يوم كامل الأسبوع الماضي، بسبب إجراء إصلاح على الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية، حسبما أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه بعودة الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية للعمل استمر توقف خدمتي ضم أفراد أسرتي وإضافة الأبناء غير المقيدين للتموين.

زيادة الضغط على بوابة مصر الرقمية للتموين 2021

وبسبب رسالة بثتها بوابة مصر الرقمية للتموين 2021 على صفحتها الرئيسية، جاء فيها: «تنبيه، لا يوجد حاليا إضافة مواليد، يمكنك فقط إضافة الأبناء للأسر الأولى بالرعاية وذلك إذا كان راتبك أقل من 2400 جنيه أو معاشك أقل من 1500 ولا يزيد إجمالي أفراد البطاقة على 4 أفراد»، وأدت هذه الرسالة إلى زيادة الإقبال من قبل المواطنين على بوابة مصر الرقمية من أجل الرغبة في إضافة أبنائهم.