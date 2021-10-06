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«المتحدة»: تسلمنا أكثر من 100 عمل فني من نحو 40 شركة إنتاج

كتب:

محمود البدوي
10:13 م | الأربعاء 06 أكتوبر 2021
الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تسلمها أكثر من 100 عملا متنوعا، من ما يصل لنحو 40 شركة إنتاج فني، منذ تدشين نظام البريد الإلكتروني المخصص لاستقبال الأعمال الفنية «Content@egyptian-mefia.com»، وذلك في إطار منهجية التطوير الشاملة التي تتبناها الشركة المتحدة، وفي ضوء اهتمام الشركة بجودة المحتوى الفني والتعاون مع الشركات بسوق الإنتاج الفني بمصر.

تعاون مشترك بين المتحدة وشركات الإنتاج في الأعمال الفنية المختارة

ويأتي هذا النظام، كجزء من الإطار المؤسسي لإدارة المحتوى الفني، حيث تشرف لجنة المحتوى الفني بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على الإطلاع على الأعمال الفنية المقدمة وتقييمها، وذلك تمهيدًا للتعاون المشترك ما بين الشركة المتحدة وشركات الإنتاج في الأعمال الفنية المختارة.

استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

ويأتي هذا النظام المؤسسي، كخطوة هامة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للإرتقاء بجودة المحتوى الفني المقدم على شاشاتها، والتعاون المثمر مع شركات الإنتاج بما ينعكس بدورة إيجابيًا على صناعة الإعلام والترفيه في مصر.

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