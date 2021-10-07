خطوات إضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية: إلكترونيا من المنزل

يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات إضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية، أملا منهم في إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، حتى يستطيعوا الحصول على حصتهم الشهرية من السلع التموينية.

وتوفر بوابة مصر الرقمية خدمة إضافة المواليد إلكترونيا من المنزل، دون الحاجة للذهاب إلى مكتب التموين التابع له المواطن لإضافة الأبناء.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات إضافة المواليد والأبناء غير المقيدين تموينيا عبر بوابة مصر الرقمية، حتى تجرى إلكترونيا من المنزل حال إتاحتها، وإعلان وزارة التموين عن فتح التسجيل أمام المواطنين، كالتالي:

خطوات إضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية

- يدخل المواطن الراغب في إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا إلى بوابة مصر الرقمية من هنا.

- ثم يختار المواطن بعد ذلك الخدمات التموينية الموجوده في أعلى منتصف الصفحة، والموجودة مع خدمات أخرى.

- ثم يضيف المواطن المواليد والأبناء غير المقيدين تموينيا باختيار الأيقونة التالية «إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا».

- ثم يضغط المواطن بعد ذلك بالضغط على «ابدأ الخدمة».

- وفي حالة إذا كانت تلك المرة الأولى التي يدخل فيها المواطن لبوابة مصر الرقمية، يجب أن يسجل الدخول من خلال إدخال الرقم القومي الخاص به، ورقم المصنع الموجود ببطاقة الرقم القومي، ورقم الهاتف الخاص به، ثم ينتظر رسالة نصية بها كود رقمي يكتب.

- ثم يضيف المواطن الأبناء غير المقيدين تموينيا بإدخال رقم البطاقة التموينية والرقم السري الخاص بها، ثم بعد ذلك يدخل الرقم القومي الخاص بالأبناء الذي يرغب المواطن في إضافتهم للبطاقة التموينية.

- ثم يضغط المواطن على تسجيل الطلب، حتى يسجل طلب إضافة المواليد والأبناء غير المقيدين تموينيا.