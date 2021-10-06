في كثير من الأحيان، يلجأ العديد من المواطنين إلى استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا من المنزل، نظرا لظروف خارجة عن إرادتهم، لذلك يبحث العديد منهم عن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي عبر بوابة مصر الرقمية إلكترونيا، دون الحاجه للذهاب لمصلحة الأحوال المدنية.

وتوفر بوابة مصر الرقمية خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل، كما تقدم البوابة الكثير من الخدمات الأخرى، أهمها الخدمات التموينية، إذ يتابع المواطنون إعلان فتح إضافة المواليد إلكترونيا.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي عبر بوابة مصر الرقمية، حتى يتم إجراءها إلكترونيا من المنزل، كالتالي:

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي عبر بوابة مصر الرقمية

- يدخل المواطن الراغب في استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا ومن المنزل لبوابة مصر الرقمية من هنا.

- يقوم المواطن بعد ذلك باختيار الخدمات الخاصة بمصلحة الأحوال المدنية والموجودة بين عدة خدمات أخرى.

- ثم يختار الراغب في استخراج بطاقة الرقم القومي الأيقونة الخاصة به، ليختار بين «إصدار بدل تالف بطاقة الرقم القومي» أو «إصدار بدل فاقد بطاقة الرقم القومي».

- بعدها يضغط المواطن على «ابدأ الخدمة».

- في حال إذا كانت تلك المرة الأولى التي يقوم فيها المواطن بالدخول لبوابة مصر الرقمية، يجب أن يقوم بتسجيل الدخول من خلال ادخال الرقم القومي الخاص به ورقم المصنع الموجود ببطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف الخاص به، ثم ينتظر رسالة نصية بها كود رقمي يتم كتابته.

- يقوم المواطن الراغب في استخراج بدل فاقد او تالف لبطاقة الرقم القومي بإدخال البيانات الخاصة بالمواطن، والتي تشمل «الاسم الرباعي، والرقم القومي الخاص بالمواطن، واسم الأم، والقسم التابع له المواطن».

- ثم يضغط المواطن على تسجيل الطلب، حتى يتم تسجيل طلب استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة الرقم القومي.