خطوات تفعيل بطاقة التموين إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية

يحرص الكثير من المواطنين على استخراج البطاقة التموينية الخاصة بهم، حتى يستطيعون الحصول على حصتهم الشهرية من السلع التموينية، وفي كثير من الأحيان يتم توقف البطاقة التموينية الخاصة بالمواطن، والتي حينها تحتاج إلى تفعيل البطاقة الخاصة به، حتى يستطيع صرف حصته التموينية في الشهر التالي، وتوفر بوابة مصر الرقمية خدمة تفعيل البطاقة التموينية، حتي يستطيع المواطن تفعيلها إلكترونيا ومن المنزل.

وترصد «الوطن» خطوات تفعيل البطاقة التموينية الخاصة بالمواطن، عبر بوابة مصر الرقمية، حتى يتم تفعيلها إلكترونيًا، دون الحاجة للذهاب إلى مكتب التموين التابع له المواطن لتفعيلها، وجاءت تلك الخطوات كالتالي:

خطوات تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

- يقوم المواطن الراغب في تفعيل البطاقة التموينية الخاصة به بالدخول على موقع بوابة مصر الرقمية، كما يمكن الدخول إليه مباشرة من هنا.

- ثم بعد ذلك يقوم المواطن باختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات التموينية، والموجودة وسط عدد من الخدمات الأخرى الذي تقدمها بوابة مصر الرقمية.

- ثم بعد ذلك يتم الضغط على الأيقونة الخاصة ببدء الخدمة «ابدأ».

- وبعد ذلك يظهر أمام المواطن الراغب في تفعيل البطاقة التموينية، بيانات البطاقة التي قام بإدخالها عبر حسابه على موقع بوابة مصر الرقمية من قبل.

- يمكن الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالبطاقة التموينية من خلال الضغط على «الشروط والأحكام».

- ثم بعد ذلك يتم الضغط على الموافقة على الشروط حتى يتثنى للمواطن إجراء الخطوة التالية.

- ثم يتم الضغط على زر «التالي» حتى يستطيع المواطن الاستمرار في عملية تفعيل البطاقة التموينية.

- ثم بعد ذلك يتم إرسال كود تفعيل البطاقة التمونية على رقم الهاتف المحمول المسجل.

- ويمكن للمواطن أن يتتبع طلب تفعيل بطاقته التموينية عند الضغط على زر «تتبع الطلب».