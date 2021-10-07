حظك اليوم برج الدلو الخميس 6-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الدلو أنه لا يميل للزواج، فهو بتعلق بحريته الشخصية بشكل كبير، كما أن أنثى هذا البرج يسكن بداخلها روح طفولية بريئة جدًا، لا تستطيع الكره أو كتم الحقد بداخلها، وتعامل من حولها بعفوية تامة، وهذا ما يسبب لها الكثير من الإحباط وخيبات الأمل، وتميل إلى الأجواء الهادئة والأشخاص الهادئين في التعامل.

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حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في منزل الحظ يمدك بالقدرة على الإبهار، اظهر واخرج للنور.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

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ومن أبرز مشاهير برج الدلو ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.