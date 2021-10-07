شاب أفريقي أول غرقى «ما بعد الصيف» في شواطئ بالإسكندرية

شهد شاطىء أبو هيف في منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، غرق شاب أفريقي، لم يتم ظهوره حتى الآن، في أول حالة غرق تشهدها شواطئ الإسكندرية بعد انتهاء موسم الصيف، حيث ترتفع أمواج البحر المتوسط، في الوقت الراهن، مع بداية فصل الخريف.

«غواصين الخير» ينتقلون إلى غريق شاطئ أبو هيف بالإسكندرية

وتلقى فريق «غواصين الخير» بالإسكندرية إخطاراً بحادث غرق شاب من إحدى الدول الأفريقية في شاطئ أبو هيف، وعلى الفور، انتقل قائد الفريق، رفقة عدد من الغواصين إلى موقع الحادث، من أجل مساعدة عمال الشاطئ، أملاً في إنقاذ الشاب وأن يكون على قيد الحياة، أو انتشال جثمانه في حالة غرقه.

الشاب ترك «اللايف جاكت» وهبط إلى المياه

وقال «إيهاب المالحي»، قائد فريق غواصين الخير، إنه من المعاينة الأولية تبين أن شابين أفارقة كانا يقودان أحد البدالات، بعد غروب شمس اليوم الأربعاء، وبالتحديد الساعة السادسة مساءً، إلا أن أحدهما خلع «اللايف جاكت»، ونزل إلى المياه، حيث اصطدم بصخرة، حيث ابتلعته المياه ولم يظهر له أي أثر إلى الآن.

وأضاف «المالحي»، في تصريحات لـ«الوطن» قبل قليل، أنه يتواجد في الوقت الراهن برفقة عدد من فريق «غواصين الخير»، حيث تجري عمليات استكشافية، بسبب صعوبة البحث ليلاً، بالإضافة إلى تجهيز فرقة ثانية، وإذا لم تظهر جثة الغريق، خلال الساعات القليلة المقبلة، سيتم التحرك بعد الفجر، لتكثيف عمليات البحث.

تحذيرات من مصيف شهر أكتوبر في الإسكندرية

يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات فريق غواصين الخير، من ظاهرة تقليل العمالة في تلك الفترة، وهو الأمر الذي يشكل خطورة مع وجود «هابات أكتوبر» على شواطئ الإسكندرية، مما يتطلب تواجد عمال وفرق الإنقاذ بأعداد كبيرة، حيث تكثر حالات الغرق في هذه الفترة، نتيجة تغيرات حالة الجو وارتفاع موج البحر وسط تقليل العمالة.