ضبط 27 منشأة سياحية مخالفة في 3 أحياء بالإسكندرية

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملات على المطاعم والمنشآت السياحية بهدف التفتيش والرقابة على 33 منشأة سياحية، في 3 أحياء على مستوى المحافظة حيث تم ضبط 27 منشأة سياحية ومطاعم مخالفة.

جاءت الحملات استكمالاً لتنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات و الرقابة على المنشآت وبناء على تعليمات اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بشأن إستمرار الرقابة والمرور على الكافيهات والكافتريات والمحال العامة للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

8 منشآت مخالفة بنطاق المندرة والعصافرة

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه تم إطلاق حملة بنطاق حي منتزة ثان، وبالتحديد «المندرة والعصافرة»، بطريق الكورنيش، أسفرت عن التفتيش عن 11 منشأة سياحية، بينها 3 منشآت ملتزمة.

فيما تم رصد 8 منشآت مخالفة تدير نشاط دون ترخيص وتم إخطار الحى التابعة له لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، و منشآت تبيع بأسعار منتهية وتم إخطار المدير المسئول للتواجد بمقر الإدارة برفقة أوراق المنشأة لتجديد قائمة الأسعار كإجراء أولى وفى حالة عدم الحضور سيتم تحرير محضر بالمخالفة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط منشآت تبيع بأسعار غير معتمدة من الإدارة العامة للسياحة، وتم إخطار المدير المسئول للتواجد بمقر الإدارة برفقة أوراق المنشأة لاعتماد قائمة الأسعار كإجراء أولي وفى حالة عدم الحضور سيتم تحرير محضر بالمخالفة، بالإضافة إلى ضبط منشآت تبيع بأسعار أزيد من القائمة المعتمدة من الإدارة العامة للسياحة وتم تحرير محضر مخالفة بيع بأزيد من الأسعار لإحدى المقاهي.

12 منشأة سياحية مخالفة في حي وسط وتشميع منشأتين

فيما جاءت الحملة الثانية بحي وسط وبالتحديد منطقة الأزاريطة وأسفرت عن ضبط 12 منشأة تبيع بأسعار منتهية، وتم إخطار المدير المسئول للتواجد بمقر الإدارة برفقة أوراق المنشأة لتجديد قائمة الأسعار كإجراء أولي وفى حالة عدم الحضور سيتم تحرير محضر بالمخالفة.

7 منشآت سياحية مخالفة شرق الإسكندرية

وشملت الحملة الثالثة حي شرق بمنطقة سان ستيفانو، وأسفرت عن وجود 3 منشآت ملتزمة، و7 منشآت مخالفة تبيع بأسعار غير معتمدة من الإدارة العامة للسياحة وتم إخطار المدير المسئول للتواجد بمقر الإدارة برفقة أوراق المنشأة لإعتماد قائمة الأسعار كإجراء أولي وفى حالة عدم الحضور سيتم تحرير محضر بالمخالفة، كما ضبطت الحملة منشآت دون ترخيص وتم إخطار الحي التابعة له لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.