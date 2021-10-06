طالب سوداني يطعن صديقه بـ«رقبة زجاجة» بسبب «الهزار البايخ»

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث المحافظة، من القبض على طالب سوداني، طعن صديقه السوداني، بسبب «الهزار البايخ»، أثناء خلاف وقع بينهما بمنطقة أرض اللواء في العجوزة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

طعنة بالبطن

ودلت التحريات التي أشرف عليها وباشرها العميد علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، أن قسم شرطة العجوزة، تلقى إشارة من مستشفى قصر العيني، مفاده وصول طالب سوداني الجنسية، 19 سنة، ويقيم في منطقة أرض اللواء، مصابا بجرح طعني نافذ بالبطن.

أقوال والدة المجني عليه

وناقش فريق من المباحث، والدة المجني عليه، ربة منزل سودانية الجنسية، 44 سنة، والتي قررت بحدوث مشاجرة بين ابنها وصديقه طالب سوداني الجنسية، بسبب «هزار بايخ»، وأكدت أن المتهم أصاب نجلها المجني عليه، وأحدث إصابته مستخدما «رقبة زجاجة».

القبض على المتهم

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على المتهم، بعد تحديد أماكن تواجده وتردده، وبمناقشته بأقوال الأم وما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة.

شروع في قتل

وتعد هذه الواقعة هي الثانية في نطاق محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، حيث شرع شقيقان بمدينة أبو النمرس، في قتل جارهما، بسبب اقتراضه مبلغا ماليا من أحدهما، ورفض سداده.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من موظف بالمعاش، يتهم فيه شقيقين بالتسبب في إصابة نجله بكسر فى قاع الجمجمة واضطراب في الوعي، بسبب تعديهما عليه، وأوضحت التحريات أن الواقعة سببها، اقتراض المجني عليه مبلغ 2000 جنيه، من أحد الشقيقين، ورفضه إعادتها.

وألقت الشرطة القبض على الشقيقين المتهمين، واللذين اعترفا بالواقعة، بسبب رفض المجني عليه سداد الديون، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق فيه.