كواليس أخر اجتماع لجولدا مائير مع وزرائها قبل ساعات من الحرب «وثائقي»

عرضت شاشة «Extra news»، فيلم وثائقي من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يحمل عنوان «وثائق النصر.. أكتوبر 73 أسرار وحكايات وعبور للمستقبل»، إذ استعرضت فيه تصريحات وزير الصحة الإسرئيلي فيكتور شيم توف، الذي تولى الوزارة من 1970 حتى 1977، عن حرب أكتوبر المجيدة، إذ ظل الإعلام الإسرائيلي، يذيع صورًا للجنود المصريين في أعقاب نكسة يونيو 1967، فاعتقدوا جميعًا أن الأسد الجريح مات، وأن النكسة هي آخر الحروب، إلا أن جاء اليوم الموعود، حين دعت جولد مائير أعضاء الحكومة لاجتماع عاجل.

تصريحات موشي ديان قبل حرب أكتوبر

وأوضح الفيلم الوثائقي، أن موشي ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي ما بين 1967 لـ1974، عقب الاجتماع العاجل قال: «إذا كنت مضطرًا أن أقدم توصية أمام الحكومة للإختيار بين قبول الإملاء المصري بالانسحاب أو قبول فتح النيران المصرية لأقترحت فتح النيران المصرية»، وكان الرد عليه من الرئيس الراحل محمد أنور السادات: «لن يستسلم أحد هنا في البلاد، لست مستعدًا للاستسلام أو التنازل عن سنتيمتر واحد، أو حبة رمل من أراضينا».

جولدا مائير تدعو أعضاء الحكومة الإسرائيلية لاجتماع عاجل

وحين دعت جولدا مائير أعضاء الحكومة الإسرائيلية لاجتماع عاجل صباح يوم السادس من أكتوبر، وأخبرتهم فيه أن الحرب ستندلع الساعة السادسة مساءً، وصف وزير الصحة آنذاك، كلمات جولدا مائير بأنها صادمة وجعلتهم كالأصنام، وكأن كل وزير داخل غرفة زجاجية فلم يتحرك شيء في غرفة الاجتماعات، سوى دخان سجائر جولدا مائير، إذ قال نصًا: «كل كلمة قالتها زادت من الصدمة، نحن نستمع على مدار ثلاث وأربع أيام، لدينا اجتماعات لاستدعاء الاحتياط أو عدم استدعائهم».

دخان سيجارة جولدا هو الذي تحرك في هذه الغرفة

وتابع: «وجدنا مرة واحدة بالإعلان أن الحرب وشيكة وفي النهاية تقول جوالد مائير، إن الخبر الذي وصل إلينا أن الحرب ستكون في الساعة السادسة مساءً، لم يحرك أحد ساكنًا في الغرفة، كل وزراء الحكومة، كل منهم كأنه في غرفة زجاجية مغلقة مع نفسه، وهو يسمع أن ما يقرب من ست ساعات، وتندلع الحرب، ليس لدينا 48 ساعة لاستدعاء الاحتياط فورا، جزء بسيط تم استدعائه، فقط دخان سيجارة جولدا هو الذي تحرك في هذه الغرفة».