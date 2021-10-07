«صحة الغربية»: ضبط أدوية مخدرة.. وتسليم جهاز مطور لـ«حميات المحلة»

أصدر الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أمس، توجيهاته إلى مساعديه بتشكيل لجنة مكبرة بقيادتة من العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بالمديرية، وذلك لضبط مخزن أدوية غير مرخص يحتوى على كميات كبيرة من الأدوية المخدرة بالجدولين الأول والثالث من قانون المخدرات، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية، مدرجة بالجدول الثاني، وأخرى مسببة للإجهاض، وثالثة مسجلة بوزارة الصحة، ممنوع حيازتها خارج المؤسسات الصيدلية، بإجمالي 3652 قرصا، وقيد المحضر برقم 10338 لسنة 2021 جنح أول المحلة الكبرى، وجار العرض على النيابة العامة.

«صحة الغربية» تكشف تفاصيل ضبط أدوية مخدرة داخل مركز طبي خاص بالمحلة

جاء ذلك من خلال مرور اللجنة المشكلة بقيادة وكيل الوزارة، وبعضوية الدكتور خالد أصيل، مدير الإدارة العامة للصيدلة، والدكتور حامد محمود، والدكتور أحمد الشيخ، بالتنسيق مع مباحث تموين المحلة، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيره الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء عادل عياد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، وهيئة الدواء المصرية، بتكثيف الحملات التفتيشية على العيادات والمركز الطبية.

تسليم الجهاز الرابع لأشعة المقطعية متعدد المقاطع جديد 32 مقطعا بمستشفي حميات

من ناحية أخرى، باشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، مراحل وصول الجهاز الرابع لأشعة المقطعية متعدد المقاطع جديد، 32 مقطعا، ماركة هيتاشي سوفت ياباني، بمستشفي حميات المحلة، ورد من الإدارة العامة للأشعة من الوزارة، سيجرى من خلاله فحص جميع أجزاء الجسم بصبغات وبدون ثلاثية الأبعاد، وفحص الأوعية الدموية؛ إذ أنه من الأجهزة المتطورة.

جاء ذلك في إطار خطة دعم الوزارة بتطوير المستشفيات، تحت رعايه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واستجابة لمطالب المواطنين، لتوفير احتياجات المنظومة الصحية بالمحافظة.