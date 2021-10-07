المجاهد السيناوي عيد أبوسمري: «السيسي عمل حاجات مكناش نحلم بيها»

قال الشيخ سليمان عيد أبو سمري المجاهد السيناوي، إن الرئيس السيسي أقام مشروعات كثيرة في سيناء، منها جامعات وطرق ومدن جديدة «وحاجات حلوة كتير قوي مكناش نحلم بيها بصراحة ربنا».

أبو سمري: «منتظرين الخير على يد السيسي»

وأضاف أبو سمري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أنهم ينتظرون الكثير من الرئيس السيسي: «منتظرين خير على يد الرجل ده والراجل ده خدوم لوطنه ولبلده وإن شاء الله بإذن الله منتظرين خير كتير».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه حديثه لأهالي سيناء خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة، التي عقدت أمس في مركز المنارة للمؤتمرات احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، وحملت اسم «العبور إلى المستقبل» قائلًا: ««لن نترك أرض يمكن تنميتها في سيناء إلا وهنميها في كل سيناء، سياحة زراعة صناعة تعدين أي حاجة لأن ده حق سيناء علينا مش بس حق أهلها»، مضيفًا: «أنا بتكلم بكل تواضع، الحكومة المصرية والمسؤولين بيبذلوا أقصى جهد في ظروف استثنائية، مش علينا إحنا بس، لكن على العالم كله، وبتقول لأ إحنا هنفضل ننمي ونبني ونعمل في كل حتة فيكي يا مصر عشان تستحق مننا كده».

وتابع السيسي: «فيه تحديات وصعاب لكن بفضل الله سبحانه وتعالى هنتجاوزها وبكره تشوفوا عطاء ربنا سبحانه وتعالى لبلدنا؛ وهتشوفوه وهتبقى مستعجبين أوي إزي وليه، عشان ربنا هيدينا كده بفضلك يارب».