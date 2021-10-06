السيسي: الأشقاء العرب قدموا الكثير لمصر بعد 3 يوليو.. «مش بننسى الفضل»

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ الأشقاء العرب قدموا الكثير لمصر في الفترة الصعبة التي مرت على مصر بداية من 3 يوليو 2013، موضحًا أنَّ «دعمهم كان قويا في وقت من أصعب الأوقات التي مرت على مصر».

الرئيس: العرب دعموا مصر في وقت من أصعب الأوقات التي مرت بها

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر، ضمن فاعليات الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة احتفالًا بالنصر العظيم: «أسجل هذا الكلام لشعب مصر، فمن كانوا يعلمون بما حدث وقتها من بلغت أعمارهم 20 سنة فأكثر، لكن اللي عنده 10 سنين أو 7 و8 سنوات مكنش عرف أوي، بقوله عشان يعرف نحن لا ننسى الفضل لأصحاب الفضل الذين تفضلوا علينا ووقفوا بجانبنا».

السيسي: كل الشكر والتقدير للسعودية والكويت والإمارات على قروض المشروعات

وتابع رئيس الجمهورية: «عندما كنا نفتتح محطة بحر البقر، قلنا إنها من الصناديق العربية مثل الصندوق الكويتي والصندوق السعودي والصندوق الإماراتي، هذه الصناديق قدمت لنا القروض حتى نقيم هذه المشروعات بائتمان ميسر وعلى مدى زمني طويل، ولهم كل الشكر والتقدير».