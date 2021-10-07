خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمسافرين.. أجانب ومصريون

يبحث الكثير من المواطنين المسافرين إلى الخارج، سواء كانوا مصريين أو أجانب عن خطوات تسجيل اللقاح للحصول عليه، إذ توفر وزارة الصحة والسكان لينك خاص بتسجيل الراغبين في الحصول على اللقاح؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما توفر الوزارة عددًا من اللقاحات المختلفة منها استرازينكا وسينوفارم وسينوفاك وسبوتنيك.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر، وفق الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، كالتالي:

خطوات تسجيل اللقاح مصر

- يقوم الراغب في الحصول على لقاح كورونا في مصر بالدخول للرابط التابع لوزارة الصحة والسكان من هنــــــــــا.

- بعد ذلك يتم الضغط على «التسجيل لطلب اللقاح».

- ثم اختيار الفئة التابع لها الراغب في الحصول على اللقاح بين عدة اختيارات وهي «العاملين في القطاع الطبي، أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية، فئات أخرى، تطعيم بغرض السفر».

- يقوم الراغب في السفر بإدخال بعض البيانات الخاصة به وهي «لغة التواصل، بلد الجنسية، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع، المحافظة التي يرغب في الحصول على اللقاح بها، القسم أو المركز الذي يرغب في الحصول على اللقاح بداخله، سبب السفر، جهة السفر، تاريخ السفر المتوقع، ذكر الأمراض التي يعاني منها إن وجد، البريد الإلكتروني، رقم المحمول، رمز التحقق، الهاتف الأرضي، رقم هاتف محمول آخر».

- يقوم الراغب في الحصول على اللقاح بعد ذلك بالضغط على استكمال، حتى يتم تسجيل طلبه.

- يتم إرسال رسالة نصية بها رقم التسجيل الخاص بالمسافر، الذي يجب أن يتم حفظه جيدا.

- وعندما يحين موعد تلقي اللقاح الخاص به، يتم إرسال رسالة نصية أخرى بها موعد تلقيه اللقاح، والجهة التي يجب عليه أن يتوجه لتلقى الجرعة الأولى.