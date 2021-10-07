فرش المعاهد الأزهرية في الأقصر بالنجيل الصناعي

كشفت منطقة الأقصر الأزهرية عن زراعة المعاهد الأزهرية بالأشجار والمسطحات الخضراء، من قبل الإدارة الزراعية بالمنطقة، في إطار تعليمات وتوجيهات الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، حيث يتم زراعة النجيل الطبيعي وأشجار الظل ونباتات التنسيق الخارجي والداخلي وزهور الزينة بكافة المعاهد.

مسطحات خضراء بالمعاهد

وأوضح المهندس طارق العزب الرشيدي مدير الإدارة الزراعية بالأقصر، لـ«الوطن»، أن الإدارة زرعت عدد من المعاهد بمنطقة الأقصر الأزهرية، بالنجيل الأخضر منها «معهدي الأقصر الإبتدائي والإعدادي ومعهد حاجر المساوية»، عقب وضع التربة وتوصيل شبكة المياه لزراعة النجيل والأشجار والنباتات.

وأشار إلى فرش عدد آخر من المعاهد بالنجيل الصناعي، في إطار سعي الوزارة لتعميم التجربة في كل معاهد منطقة الأقصر، لما للنباتات من دور هام في تنقية الهواء وزيادة الأكسجين، فضلا عن تقليل الوهج الناتج عن أشعة الشمس من خلال امتصاصها، كما تُسهم في تلطيف الجو عبر تخفيض درجة الحرارة بزيادة نسبة الأكسجين وخفض نسبة ثاني أكسيد الكربون، من خلال عملية التمثيل الضوئي وتنقية الجو من التلوث بالإضافة إلى المظهر الجمالي.

متابعة دورية وخطة صيانة للأشجار

وفي هذا الإطار تم تسليم الإدارة الزراعية بمنطقة الأقصر الأزهرية، ماكينة قص النجيل الطبيعي ومنشار لقطع الأشجار وإزالة الفروع وأوراق الشجر والسيقان للمتابعة الدورية وتنفيذ خطة الصيانة بواسطة مشرف الزراعة بالمعاهد .