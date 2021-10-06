علم مصر بطول 20 مترا يزين واجهة قصر ثقافة الأقصر احتفالا بنصر أكتوبر

تزين قصر ثقافة الأقصر بمنطقة العوامية بعلم مصر، احتفالا بالذكرى رقم 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تزامنًا مع احتفالات المحافظة اليوم بنصر أكتوبر من خلال وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة والقوات المسلحة بمنطقة ميدان الملك عبدالله شمال محافظة الأقصر، بحضور محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ومدير الأمن اللواء خالد عبدالحميد، والمستشار العسكري للمحافظة، وقيادات وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والكنسية والأزهر الشريف بمحافظة الأقصر.

عروض فنية بمناسبة احتفالات النصر

وقال محمد إدريس رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ضمن احتفالات محافظة الأقصر بأعياد 6 أكتوبر: تم وضع علم مصر بطول 20 متر، على واجهة قصر ثقافة الأقصر الرئيسي بمنطقة العوامية بمحافظة الأقصر، فضلًا عن استعداد قصر الثقافة لتقديم عددًا من العروض الفنية ضمن احتفالات نصر أكتوبر مساء اليوم على مسرح القصر، والتي تم عروض للموسيقى العربية وعروض للتنورة فضلًا عن عروض للفنون الشعبية.

البالون الطائر يحلق بصورة الرئيس

كما استلهت محافظة الأقصر، احتفالها بنصر أكتوبر المجيدة في ذكراها الـ 48، بتحليق عددًا من رحلات البالون الطائر سماء البر الغربي غرب محافظة الأقصر ، وهي تحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عددًا من السياح الذين زوار المناطق الأثرية داخل عدد 12 رحلة بالون طائر على متنها 240 سائح وسائحة، وسط تشديدات أمنية أعلنتها الأجهزة الأمنية لتأمين السياح.