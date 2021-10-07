«المركزي للتعمير»: الدولة ربطت سيناء بالوادي بمشروعات جاذبة للاستثمار

قال المهندس عمرو عبدالهادي، رئيس المكتب الفني للجهاز المركزي للتعمير، إن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر من أهم المشروعات التي ستعمل على تنمية سيناء وسيستصلح فيها نحو 400 ألف فدان في وسط وشمال سيناء، بالإضافة إلى محطة معالجة مصرف المحسمة والتي ستزرع 50 ألف فدان، مشددًا على أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون منصبة على زيادة المساحات المعمورة داخل سيناء، حيث يوجد 22 تجمعا في وسط وشمال وجنوب سيناء، وهي تجمعات متكاملة، وجرى تنفيذ 18 تجمعا منها، وجارٍ تنفيذ 4 تجمعات منها، وتقوم على أنشطة زراعية والتصنيع الزراعي.

المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس

وأضاف عبدالهادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلامي حسام حداد على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس ستكون مهمة جدا في تنمية سيناء، حيث جرى تطوير الموانئ على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وهناك مشروعات المزارع السمكية والمناطق اللوجستية التي جرى تدشينها في الموانئ.

مناطق لوجستية

وتابع رئيس المكتب الفني للجهاز المركزي للتعمير: «هناك مناطق لوجستية جرى تدشينها في وسط سيناء وشرق بورسعيد، بالإضافة إلى وادي التكنولوجيا، كما ساهمت الأنفاق في الربط بين سيناء والوادي والدلتا والعاصمة».

وأكد على أن الدولة المصرية ركزت على تطوير البنية التحتية وربط سيناء بالوادي والدلتا بمشروعات جاذبة للاستثمار وتشجع الاستفادة من المقومات الطبيعية في سيناء وجذب الاستثمارات.