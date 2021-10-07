«فودة»: 176% نسبة التطعيم بلقاح كورونا في جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن مراكز التطعيم بلقاح كورونا واصلت استقبال المواطنين للحصول على اللقاح، موضحا أن هناك إقبال كبير جدا استجابة لحملات التوعية التي تدشنها المحافظة فضلا عن حملات وزارة الصحة.

وقال المحافظ في تصريح لـ«الوطن»، إن القطاع السياحي شهد تطعيم كافة العاملين بنسبة 100٪ وحصل جميع العاملين في السياحة على الجرعتين، ما ساعد على انخفاض معدل الإصابات بكورونا خلال الفترة الماضية، وهذا ما دفع الدول الأوروبية إلى رفع اسم مصر من القائمة الحمراء الخاصة بالجائحة، لافتا إلى أن جميع العاملين في القطاع الحكومي حصلوا أيضا على التطعيم بعد توفير مركز للحصول على اللقاح في كل مدينة من المدن.

176 % نسبة التطعيمات بالمحافظة

وأضاف المحافظ أن جميع المواطنين سواء موظفين أو غير موظفين سجلوا على موقع الوزارة للحصول على التطعيمات، مؤكدا أن نسبة التطعيمات على مستوى المحافظة وكل القطاعات بلغت نحو 176% من عدد السكان بإجمالي 143 ألف مواطن، لافتا إلى أن ارتفاع النسبة يرجع إلى حصول عدد كبير من العاملين في السياحة على اللقاح وهم من محافظات أخرى غير جنوب سيناء، وأشاد بالعاملين في التربية والتعليم الذين جرى تطعيمهم بنسبة 100%، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

4 مكاتب صحة لتطعيم المسافرين

وأكد اللواء خالد فودة، أن مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، خصصت 4 مكاتب صحة لتطعيم المسافرين بلقاح كورونا واستخراج شهادات معتمدة بالتطعيم، وهي مكاتب «صحة رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ، ونويبع»، مشيراً إلى أن استخراج الشهادات يقتصر على المواطنين الذين سبق لهم تناول جرعات لقاح فيروس كورونا المعتمدة، لحين وصول اللقاحات الجديدة.

ولفت إلى استخراج 1300 شهادة تطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمد، بمقابل مادي 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين، وأن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، وشهادات تحمل رمز الاستجابة السريعة (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني للرمز عن طريق الموبايل، تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته، وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.