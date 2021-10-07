ضبط 30 قطعة سلاح ومواد مخدرة في حملة مكبرة بسوهاج

ضبطت الأجهزة الأمنية في سوهاج، 30 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة، كما ألقت القبض على عدد من تجار المواد المخدرة، في حملة أمنية مكبرة، استهدفت قرى ومدن المحافظة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن.

تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية بدائرة المديرية اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي ووحدات مباحث المراكز والأقسام، استهدفت حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وتجار المواد المخدرة.

ضبط 30 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة

وتمكنت الحملة من ضبط 4 بنادق آلية، و9 بنادق خرطوش عيار 12، و14فردا روسيا، محلي الصنع، و3 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع، بحوزة 30 شخصا، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم.

ضبط كميات من الهيروين والحشيش

وتمكنت الحملة من ضبط 15 لفافة من مادة الهيروين المخدر زنة 15 جراما وسلاح ابيض، بحوزة «محمد.ف.ر»، 28 سنة، عامل ومقيم بمركز سوهاج، كما تم ضبط 15 قطعة من جوهر الحشيش المخدر زنة 100 جرام، بحوزة «أحمد.ا.خ»، 30 سنة عامل ومقيم بدائرة قسم أول سوهاج.

كما تم ضبط 24 قطعة لجوهر الحشيش المخدر زنة 150 جراما ومبلغ مالي 7 الاف جنيه، بحوزة «أحمد.م.ا»، 27 سنة، عامل ومقيم بمركز المنشاة، وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.