تعرف على موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021

مع تصدر جملة «موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021» البحث على محركات شبكة الإنترنت، تزامنا مع الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، تستعرض الوطن صرف رواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

الخريطة الزمنية لصرف الرواتب

وأعلنت وزارة المالية، أنه بخصوص موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 فقد تم الانتهاء من وضع الكتاب الدوري الخاص بالخريطة الزمنية لصرف رواتب أكثر من 7 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة عن شهر أكتوبر الجاري، وذلك خلال الفترة من 24-28 أكتوبر حيث يتم صرف رواتب موظفي 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية يوم 24 أكتوبر، وصرف رواتب 20 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية يوم 25 أكتوبر، ثم بدء صرف مرتبات أكثر من 13 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية يوم 26 أكتوبر، فيما تم تخصيص يومي 27 و 28 أكتوبر لصرف باقي الجهات والمتخلفين عن الصرف في مواعيدهم .

24 أكتوبر موعد الصرف لـ9 وزارات

ووفقا للكتاب الدوري الخاص بالجدول الزمني الذي وضعته وزارة المالية لتنظيم صرف رواتب موظفي الدولة عن شهر أكتوبر من ماكينات الصرف الآلي للبنوك، فقد تم تحديد يوم 24 أكتوبر لصرف رواتب موظفي وزارات «الصحة والتضامن والتموين والنقل والقوى العاملة والهجرة، السياحة، والبترول، والقوى العاملة».

وأشار بيان وزارة المالية إلى صرف رواتب موظفي وزارات «الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني»، بالإضافة تخصيص يوم 26 أكتوبر لصرف رواتب موظفي وزارات «العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، الشباب والرياضة، الموارد المائية، الزراعة، التربية والتعليم».

كتاب دوري كل 3 أشهر لتحديد المواعيد

يذكر أن قطاع الحسابات بوزارة المالية يعلن كل 3 شهور فى كتاب دوري عن مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة فى جميع المؤسسات ويتم توزيع صرف المرتبات على فترات، وذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، بالتزامن مع جهود الدولة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا .