رفع 19500طن قمامة ومخلفات مباني بالشرقية استعدادا للدراسة

وجّه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير وحدة التدخل السريع بالديوان العام، برفع تراكمات القمامة و التخلص من «المقالب العشوائية»، بمحيط المدارس استعداداً للعام الدراسى الجديد، بالإضافة للصيانة الدورية للمدفن الصحي بالخطارة وتفريغ النقطة الوسيطة بالغار بمركز الزقازيق والنقطة الوسيطة بمركز كفر صقر، لخلق جو بيئي وصحي نظيف للمواطنين وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، و تنفيذاً لخطة المحافظة لتفريغ النقط الوسيطة ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة.

رفع 19500 طن قمامة ومخلفات

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، قامت وحدة التدخل السريع بالمحافظة برفع 19500 طن قمامة ومخلفات مباني ورمال بنطاق المحافظة خلال شهر سبتمبر الماضي بواقع 975 نقلة خلال 27 يوم عمل، كما قامت الوحدة بإجراء الصيانة الدورية للمدفن الصحي بالخطارة عن طريق فتح وتسوية الخلية بـ 3100 طن رمال وتسوية المطالع، كما تم رفع 4300 طن قمامة من النقطة الوسيطة بالغار.

إجراءات السلامة والصحة المهنية

وأوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع قيام الوحدة خلال شهر سبتمبر الماضى برفع 6060 طن مخلفات مباني ناتجة عن حملة إزالات من مركز بلبيس بواقع 303 نقلة، فضلاً عن رفع 1740طن قمامة من منطقة تقسيم المعلمين بنطاق حي أول الزقازيق بواقع 87 نقلة، بالإضافة لرفع 800 طن قمامة من كفر إبراش بمركز مشتول السوق، فضلاً عن رفع 860 طن مخلفات ناتج تطهير مصرف أولاد سيف بمركز بلبيس، بإجمالي 19500 طن قمامة ومخلفات مباني ورمال .

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية من خلال ارتداء الكمامات والقفازات لجميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.