مسيرة وعروض فنية في الأقصر احتفالا بذكرى نصر أكتوبر

شارك محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، في فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر التي تم تنظيمها من قبل مديرية الشباب والرياضة وهيئة قصور الثقافة، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وإشراف محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم .

مسيرة سيرا على الأقدام بمناسبة 6 أكتوبر

ونظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، مسيرة بدأت من أمام معبد الأقصر وصولا إلى مركز المؤتمرات الدولي، شارك فيها الشباب والفتيات من حملة الأعلام وفرق الكشافة بمديرية الشباب والرياضة، وتقدمهم نائب المحافظ وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، فضلًا عن عدد كبير من قيادات مديرية الشباب الرياضة والجهات التابعة لها، واستغرقت الفاعلية حوالي ساعة كاملة سيرًا على الأقدام وصولًا لقاعة المؤتمرات.

إحتفالية بمناسبة نصر أكتوبر

من جانب آخر، شهد نائب المحافظ احتفالية نظمتها هيئة قصور الثقافة بمحافظة الأقصر، في إطار الاحتفال بذكرى نصر السادس من أكتوبر، في حضور محمد إدريس مدير إقليم جنوب الصعيد الثقافي وعددًا من قيادات الهيئة بالأقصر، حيث تضمنت الاحتفالية، افتتاح معرضا يضم عددًا من الصور عن نصر أكتوبر وورشة رسومات فنية للأطفال والبراعم، كما تضمنت الاحتفالية تكريم عدد من أسر الشهداء أبناء الأقصر الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة، وأشاد الحضور بما قدمه الشهداء للوطن مؤكدين أن مصر لا تنس أبنائها الشهداء على مدار تاريخها.