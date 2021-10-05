جامعة الأقصر تُعلن استعدادها لاستقبال طلاب الدفعة الأولى طب

أجرى الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية في كلية الطب بمنطقة طيبة، في إطار متابعته لاستعدادات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد، رافقه في جولته الدكتور حمدي حسين، عميد كلية الطب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وتفقد رئيس الجامعة أقسام كلية الطب والمكاتب الإدارية والمعامل، ومركز الاختبارات الإلكترونية، وقاعات التدريس داخل الكلية الجديدة، بهدف الوقوف على مدى استعداد الكلية وجاهزيتها لاستقبال الطلبة الجدد هذا العام، بطيبة شمال محافظة الأقصر.

معامل مزودة بأحداث الأجهزة في طب الأقصر

وفي هذا السياق، أكد رئيس الجامعة أن كلية الطب أصبحت على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب، مؤكداً أن معامل الكلية تم تجهيزها بأحدث الأجهزة المطابقة للمواصفات العالمية، لتمكين الطلاب وتدريبهم على أعلى مستوى، لافتاً إلى أن المدينة الجامعية بدأت في إجراءات تسكين الطلاب طبقاً للقواعد المعمول بها في الجامعة، لافتاً إلى أن الكلية تضم أعضاء هيئة التدريس بكافة التخصصات، مبيناً أن الكلية تستقبل الطلبة بنظام التحويل للعام الجامعي الأول للطلاب.

إمكانيات حديثة بكلية طب الأقصر

من جانب آخر، لفت الدكتور حمدي حسين، عميد الكلية، إلى أن كلية الطب بجامعة الأقصر لديها إمكانيات حديثة، منها معمل المهارات والذي يضم أحدث جهاز للذكاء الاصطناعي، يتيح للطالب التعلم الفعال، وهو مغذى بأكثر من سيناريوهات لحالات مرضية لتدريب الطلاب على التعامل مع المريض، كما يمكّن الجهاز قياس وتقييم تفاعل الطالب.

يذكر أن كلية الطب بجامعة الأقصر تدخل الخدمة التعليمية هذا العام، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وصدور القرار الوزاري لبدء الدراسة بها، وذلك بنظام التحويل.