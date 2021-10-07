ختام فعاليات الورش الفنية بالمهرجان القومي للمسرح.. اليوم

تشهد فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الـ14 التي تحمل اسم «الكاتب المسرحي»، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، ختام فعاليات ورشتي التأليف المسرحي والمكياج، بالإضافة إلى تقديم 8 عروض مسرحية، وذلك قبل حفل الختام المقرر له السبت المقبل لتوزيع الجوائز على الفائزين.

ختام ورشتي التأليف والمكياج

ويشهد اليوم في إطار المهرجان القومي للمسرح، ختام فعاليات ورشتي التأليف المسرحي الذي يقدمها الكاتب الكبير بهيج إسماعيل، والتي تبدأ في الساعة 2 ظهرًا وحتى 5 عصرًا، وورشة المكياج التي يقدمها الماكير إسلام عباس، وتبدأ في 2 ظهرًا وحتى 5 عصرًا.

ويقدم خلال اليوم 8 عروض مختلفة، تبدأ بتقديم العرض المسرحي «جنة هنا» إنتاج فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر، على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، ويعرض على مسرح العرائس في السادسة مساءًا، العرض المسرحي «مسيرة في الغابة» إنتاج فرق المسرح المستقل، تأليف لي بلسنج، إعداد وإخراج فادي أحمد، وفى التوقيت نفسه يعرض على مسرح مركز الإبداع الفنى، العرض المسرحي «لا حقيقة عند بوابة راشومون» إنتاج مركز الإبداع الفني، دراماتورج وإخراج كريم شهدي.

8 عروض مسرحية في ختام فعاليات المهرجان القومي للمسرح

وفي إطار فعاليات المهرجان القومي للمسرح على مسرح السلام يعرض في الثامنة مساء العرض المسرحي «قاع» من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، تأليف محمود محسن، إخراج محمد مرسي، وعلى مسرح الجمهورية، ويعرض في الثامنة مساءً، العرض «إيزيس» إنتاج فرقة فرسان الشرق للتراث، تصميم وإخراج كريمة بدير، وفى التوقيت نفسه يعرض على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية العرض المسرحي «سالب واحد» إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، تأليف محمد عادل، وإخراج عبد الله صابر.

وفى العاشرة مساءً، يعرض على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون، العرض المسرحي كهف «راما» إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، تأليف وإخراج حسن سعد، وفي التوقيت نفسه يعرض على المركز الثقافي بالجيزة، العرض المسرحي النداهة إنتاج مركز الجيزة الثقافي، تأليف محمد عبد المولى، إخراج ريهام عبد الرازق.