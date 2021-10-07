عرض 41 شخصًا على النيابة.. رفضوا دفع غرامة الكمامة

كثفت وزارة الداخلية، حملاتها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، المتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن النتائج الآتية:

ضبط 307 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة

ـ ضبط 9977 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 9933 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 44 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

ـ تحرير 1360 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ـ ضبط 307 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1671 أرجيلة.