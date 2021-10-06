رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط 9726 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في الشوارع

كتب:

الوطن
02:53 م | الأربعاء 06 أكتوبر 2021
حملة مرورية

حملة مرورية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن التالي:

عرض 45 شخصا على النيابة لعدم تسديدهم غرامة «الكمامة»

ضبط 9726 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة مع 9681 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 45 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة. وتحرير 1426 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 281 قضية منع تداول «الشيشة»

وضبط 281 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة»، بإجمالى مضبوطات 1774 أرجيلة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

اقرأ المزيد:

ضبط 9513 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

ضبط 9490 شخصا لعدم ارتداء الكمامات وتحريز 1709 شيش

ضبط 9462 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

ضبط 8979 شخصا لعدم ارتداء الكمامات وتحرير 669 محضر غلق لمحلات مخالفة

ضبط 9863 شخصا لعدم ارتداء الكمامات 

ضبط 9712 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

ضبط 9484 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة