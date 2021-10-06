ضبط 9726 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات في الشوارع

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن التالي:

عرض 45 شخصا على النيابة لعدم تسديدهم غرامة «الكمامة»

ضبط 9726 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة مع 9681 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 45 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة. وتحرير 1426 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 281 قضية منع تداول «الشيشة»

وضبط 281 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة»، بإجمالى مضبوطات 1774 أرجيلة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.