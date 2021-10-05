ضبط 9513 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

شنت وزارة الداخلية حملات عدة تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط 9513 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 9475 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 38 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما جرى تحرير 1541 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 320 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات 1663 أرجيلة (شيشة).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات حرصاً على سلامة المواطنين.