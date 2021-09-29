ضبط 8979 شخصا لعدم إرتداء الكمامات وتحرير 669 محضر غلق لمحلات مخالفة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد «8979» شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد «8940» شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال «39» شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير «669» مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، بالإضافة إلى ضبط «214» قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات «983» أرجيلة.

إلزام السائقين بارتداء الكمامة

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

الحملات مستمرة حرصا على سلامة المواطنين

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.