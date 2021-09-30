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محمود مسلم

ضبط 9462 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

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الوطن
12:56 م | الخميس 30 سبتمبر 2021
حملة مرورية

حملة مرورية

شنت وزارة الداخلية حملات خلال 24 ساعة في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أسفرت عن ضبط 9462 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 9421 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 41 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما جرى تحرير 691 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 241 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1293 أرجيلة.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

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