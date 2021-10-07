حادث مروّع بالطريق الصحراوي الشرقي.. كل الركاب ماتوا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، حادثًا مروعًا، اليوم الخميس، أسفر عن مصرع 8 أشخاص بينهم 4 أطفال وجنين، في انقلاب سيارة ملاكي قبل نفق أطفيح اتجاه بني سويف.

وكشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات الحادث أن الضحايا جميعهم مجهولي الهوية، عدا قائد السيارة.

تلقت غرفة عمليات المرور، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري، اتجاه بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي ووجود ضحايا، وانتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي.

وفاة جميع الركاب

وتبين أن السيارة كان بداخلها 8 أشخاص بينهم سيدة حامل في شهرها الأخير، كما تبين نزول جنينها ووفاة كل ركابها.

وتمكن رجال الإسعاف من نقل الجثث إلى مستشفى أطفيح، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.