التنمية المحلية: «صوتك مسموع» تلقت 11 ألف رسالة من المواطنين سبتمبر الماضي

كشف تقرير صادر عن مبادرة «صوتك مسموع»، التي انطلقت منذ 3 سنوات وتحديدا في أكتوبر 2018، لتلقي شكاوى المواطنين والرد عليها وإحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين وتلقي رسائلهم واقتراحاتهم عبر الخط الساخن أوالواتساب أوالبريد الإلكتروني أو موقع التواصل الاجتماعي للتفاعل مع المواطنين، عن تلقي ما يقرب من 380 ألف رسالة من المواطنين بمختلف المحافظات على مدار 3 سنوات، منها 72260 شكوى وتم إيجاد حل لـ69975 شكوى بنسبة 96.8%، وجاري حل 2285 شكوى.

أغلب الشكاوى عن القمامة

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن مبادرة صوتك مسموع برعاية مجلس الوزراء، وتلقت خلال سبتمبر الماضي 11 ألف رسالة، منها 2005 شكاوى، تم الرد على 1568 شكوى منها بنسبة 78% وجاري حل 437 شكوى، وأغلبها شكاوى عن القمامة، حيث بلغ عددها 1079 شكوى والإشغالات 717 شكوى ومخالفات البناء 123 شكوى والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 58 شكوى والفساد 5 شكاوى، إضافة إلى 23 شكوى خاصة بمبادرة «حياة كريمة»، موضحا أن حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات، من أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

324 مكالمة من المواطنين

وأوضح «شعراوي» أن «صوتك مسموع» تلقت عبر الواتساب 9080 رسالة خلال شهر سبتمبر، تضمنت 1644 شكوى، تم حل 1296 شكوى منها بنسبة 79%، وتلقت الصفحة 1850 رسالة من المواطنين، منها 334 شكوى تم حلها بنسبة 76%، وتلقت خدمة البريد الإلكتروني 95 رسالة منها 27 شكوى تم حلها بنسبة 70%، وتلقت خدمة الخط الساخن 324 اتصالا تليفونيا تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

حظر الشيشة ومواعيد المحلات

وفي إطار المتابعة المستمرة من الوزارة لجهود المحافظات في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أكد وزير التنمية المحلية أن مبادرة «صوتك مسموع» تعمل منذ منتصف مارس 2020 وحتى الآن على تلقي شكاوي المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس، ومنها حظر الشيشة في المطاعم والكافيهات والمقاهي، علاوة على التزام المحلات والمطاعم والمقاهي والورش والمولات التجارية بالمواعيد التي حددها القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020، والخاص بالمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة بالمحافظات.

ودعا «شعراوي»، المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الأساسية وهي مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والقمامة والإشغالات، والفساد أو أي أفكار ومقترحات جديدة تصلح للتطبيق في المحليات، بتوصيل اقتراحاتهم لمبادرة صوتك مسموع.