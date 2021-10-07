مد تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2021

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة والمتخلفين من المرحلة الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة، حتى مساء اليوم الخميس، مؤكدة أنه سيتم غلق موقع التنسيق الإلكتروني في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه جرى إعلان نتائج الطلاب المستنفدين لكتابة الرغبات أي الطلاب الذين سجلوا كليات غير متفقة مع مجموعهم في الثانوية العامة، وكذلك المتخلفون، مؤكدة أنه لا يزال التسجيل مفتوحاً للمستنفدين والمتخلفين.

«التعليم العالي»: إعلان نتيجة تنسيق طلاب ستيم قريباً

وتابعت وزارة التعليم العالي، بأنه بالنسبة لخدمات تنسيق الشهادات المعادلة سيتم غلق تقليل الاغتراب اليوم الخميس الموافق 7 أكتوبر الجاري في تمام الخامسة مساءً للشهادات المعادلة ما عدا الدبلومة الأمريكية.

وأكدت الوزارة، أنه بالنسبة لمدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا سيتم غلق التسجيل اليوم الخميس 7 أكتوبر في تمام الخامسة مساءً، لافتة إلى أنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق طلاب مدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا قريباً.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطلاب عمل تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بكتابة رقم الجلوس والرقم السري واختيار الكليات التي تناسب مجموعهم وطبقاً للتوزيع الجغرافي.