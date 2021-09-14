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الآن.. ادخل على رابط نتيجة تقليل الإغتراب لطلاب «أولى وتانية» تنسيق

كتب:

أحمد أبوضيف
11:20 ص | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
طلاب في معامل التنسيق

طلاب في معامل التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ قليل، نتيجة تقليل الاغتراب ٢٠٢١ لطلاب المرحلتين الأولي والثانية من تنسيق الجامعات ٢٠٢١، وذلك عبر الرابط الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية.

وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد من سجلوا رغبات تنسيق الاغتراب وصل لما يقرب من ٨٦ ألف طالب وطالبة، موضحة أنه جرى التوزيع وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

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