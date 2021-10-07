«الشريف»: مصايف الإسكندرية أمتعت الغني والبسيط في الصيف

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن ما قدمته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، يعد إنجازا هذا الصيف، ما بين رقابة الشواطئ وإطلاق شاطئ المندرة المجاني وشاطئ ذوي الهمم، مشيراً إلى أن ما حدث ساعد الغني والبسيط على الاستمتاع بالبحر.

«الشريف»: زوار الإسكندرية أشادوا بالمصيف

وأضاف «الشريف»، خلال تكريم عمال الشواطئ المتميزين، عقب انتهاء الموسم الصيفي في الإسكندرية، أن هذا الموسم كان موسم مميز ورائع، أشاد به كل من توافد على الإسكندرية، لافتاً إلى أن ذلك التكريم هو أقل ما يقدم لما بذله رجال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من جهد.

محافظ الإسكندرية يعلن صرف مكافآت لرجال المصايف

وأكد أنه أبلغ اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة، صرف المكافآت لكل من بذل جهد خلال الصيف من رجال مصايف الإسكندرية الذين ساهموا بالخروج من هذا العام بعام رائع وجميل.

محافظ الإسكندرية يعد بشاطئ مجاني آخر

وطالب أن يكون العام المقبل أفضل من المنقضي، وأن يتم إطلاق شاطئ مجاني آخر، لاستكمال ما وعد به المواطنين مع تسلمه مسؤولية قيادة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن عدد شواطئ الإسكندرية خلال المصيف المنصرم بلغ 66 شاطئًا، بينها 42 شاطئا في مدينة الإسكندرية والباقي منها في منطقتي الهانوفيل والعجمي غربًا، وشاطئ المندرة المجاني الذي يتواجد شرق المدينة بطول 230 مترًا، ويشهد زحامًا كبيرًا، حيث يتم الدخول ببطاقة الرقم القومي فقط، ولا يوجد باعة جائلين وتوجد الشماسي والكراسي مجانا، ويتم إشغاله بنسبة 70% لتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

ومع كثرة زحام شاطئ المندرة المجاني، هناك 7 شواطئ عامة تبلغ قيمة التذكرة فيها 5 جنيهات فقط، على رأسها شاطئ السرايا العام الذي يعد أعلى شواطئ الإسكندرية جودة وأقلها تكلفة، فيما يتم تشغيلها ليلا بـ4 جنيهات فقط لراغبي الجلوس على الشاطئ ليلا.