 موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح المصري.. الخطوات والرابط

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي عن خطوات الدخول على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح المصري والرابط المخصص لتسجيل البيانات من أجل الحصول على طلب التسجيل والانتظار لمعرفة موعد ومكان الحصول على لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب توفير العديد من الجرعات من اللقاح المصري الذي جرى إنتاجه في مصنع «فاكسيرا» لتطعيم أكبر عدد من المواطنين قبل نهاية العام الجاري.

وترصد «الوطن» خطوات الدخول على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح المصري

وتسهيلا على المواطنين، حددت وزارة الصحة مجموعة من الخطوات قبل الدخول على موقع الصحة للحصول على اللقاح المصري «سينوفاك»، وكتابة البيانات المطلوبة والانتظار لمعرفة موعد الحصول على اللقاح المصري.

خطوات الدخول على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح المصري

- تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية التي ينتمى إليها الراغب في الحصول على اللقاح وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدراج البيانات الأساسية وهي (اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها).

- الإجابة عن سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة الوظيفة.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني اختياري.

- التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها المواطن على كود مكون من 20 رقما عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح.

«الصحة»: اللقاح المصري آمن ومعتمد من العديد من الدول الأوربية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان أن اللقاح المصري يعد من اللقاحات الآمنة والمعتمدة من قبل العديد من الدول الأوربية التي وافقت على اعتماده، مشيرة إلى أن الأعراض المصاحبة عند أخذ اللقاح المصري تتشابه كثيرا مع باقي الأعراض المصاحبة عند أخذ اللقاحات الأخرى المضادة لكورونا.