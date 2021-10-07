الاحتلال يهدم مسكنين في قرية باب الشمس ويعتقل فلسطينيا في الأقصى

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مسكنين في قرية باب الشمس، قرب بلدة الزعيم، شرق القدس المحتلة.

وقال مدير بلدية الزعيم محمد أبو زياد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت مسكنين، يعودان للشقيقين مراد وعمران محمد زرعي، في قرية «باب الشمس» بقرية الزعيم، بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية.

وأوضح أنه سبق وأن فككت قوات الاحتلال في السادس عشر من يونيو الماضي، ثلاثة بركسات في القرية، تعود للشقيقين نفسيهما.

يذكر أن مجلس الوزراء الفلسطيني أقر في جلسته يوم 15 يناير 2013، استحداث هيئة محلية في محافظة القدس باسم «باب الشمس»، وكلف وزير الحكم المحلي بتعيين لجنة لإدارة مجلسها القروي، لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي في القدس.

وكان نحو 250 شابا وشابة فلسطينيين من مختلف المناطق الفلسطينية إضافة لمتضامنين أجانب، نصبوا خياما في تلك المنطقة كبداية لإنشاء القرية في شرق القدس فيما يسمى بأراضي منطقة «E1»، وذلك في إطار المقاومة الشعبية الفلسطينية لاستراد الأراضي المسلوبة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخذت قرارا بهدم مساكن القرية وحاصرتها صباح يوم السبت المواقق 12 يناير 2013، إلا أن إلتماسا ضد القرار قُدِم للمحكمة العليا الإسرائيلية، التي أوقفت تنفيذ القرار.

الاحتلال يعتقل فلسطينيا في باحات الأقصى

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا من باحات المسجد الأقصى المبارك.

كما أفادت مصادر محلية لوكالة «وفا» الفلسطينية، بأن عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عضو لجنة المتابعة في بلدة العيسوية الناشط الفلسطيني محمد أبو الحمص، خلال تواجده في باحات الأقصى المبارك.

فتح: قرار قضاء منظومة الاحتلال الإسرائيلي كلمة سر لإشعال نار حرب دينية

من جانبها حذرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» حكومة منظومة الاحتلال من إصرارها على إشعال نار حرب دينية لا تحمد عقباها.

واعتبرت الحركة في بيان صدر، اليوم الخميس، عن مفوضية الاعلام والثقافة، قرار محكمة الصلح التابعة لقضاء سلطة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للمستوطنين اليهود بأداء شعائر صلواتهم في الحرم القدسي، واعتبرتها بمثابة الشرارة التي ستجر المنطقة الى حرب دينية.