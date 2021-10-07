زراعة أشجار تحمل أسماء الشهداء ضمن مبادرة «شهيدنا حي» بكفر الشيخ

أطلق نادي القيادات الشبابية بمحافظة كفرالشيخ، مبادرة «شهيدنا حي»؛ لتخليد ذكرى أسماء الشهداء وتضحياتهم من أجل الوطن، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وسماح لويزو، رئيس نادي القيادات الشبابية.

المبادرة تشمل زراعة الأشجار وإطلاق أسماء الشهداء

وأشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، بالمشاركة الشبابية لإحياء ذكرى شهداء المحافظة من الجيش والشرطة؛ لرد جزء من الجميل لهم بعدما قدموا حياتهم فداءً للوطن، مؤكدًا أن الأعمال التي يقوم بها الشباب دليلًا على وطنيتهم وحبهم لمصر، وأنهم قادرون على تحمل المسئولية ومواجهة الصعاب.

بدوره أضاف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن نادي القيادات الشبابية يطمح إلى استغلال القيادات الشبابية بالمحافظة؛ للمساهمة في رفع حالة الوعي والانتماء والأفكار المجتمعية البناءة.

وأوضح أن نادي القيادات الشبابية، أحد أحدث برامج وزارة الشباب والرياضة؛ لتمكين شباب مصر شباب الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن المبادرة شملت مجموعة محاضرات وورش عمل لتعزيز الانتماء.

فيما قالت سماح لويزو، رئيس نادي القيادات الشبابية، إن المبادرة تهدف في الأساس إحياء ذكرى شهدائنا وتضحياتهم وتخليد أسمائهم في كافة ميادين وحدائق المحافظة من خلال زرع نخيل وأشجار تحمل شارتهم الأسمية؛ لترسيخ الانتماء لدى النشء والشباب.

نفذ المبادرة شباب نادي القيادات الشبابية بكفر الشيخ، وعدد من العاملين بالشباب والإدارة بإدارة بلطيم، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومحمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وبحضور عطية رمضان، النائب الأول لنادي القيادات الشبابية بكفر الشيخ، وآلاء الجندي، رئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة والدولية، وعبد الرحمن أسعد، رئيس لجنة المشروعات والمبادرات، ومحمود شلبي، من فريق لجنة التنظيم، وعدد من القيادات التنفيذية.