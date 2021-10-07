ضمن حياة كريمة.. يوم رياضي ثقافي ترفيهي لقاطني برج العرب بالإسكندرية

في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتزامناً مع احتفالات الذكرى ال 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، فاعليات "يوم رياضي ثقافي ترفيهي" لقاطني مركز ومدينة برج العرب وذلك بقري بهيج والغربانيات وأبو صير ببرج العرب، تستمر علي مدار ٣ أيام.

حضر الفاعليات؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب، والدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ود. ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، ومنسقي مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية.

الشريف يوجه بتوفير ٤٠٠ كرسي و١٠٠ منضدة لمركز شباب بهيج في استجابة فورية لأهالي برج العرب

وأكد محافظ الإسكندرية أننا حرصنا على التواجد اليوم بحضور جميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والمسئولين بين أهالينا بقري برج العرب للاستماع إلى احتياجاتهم ومطالبهم. وذلك إلى جانب المشروعات التي يتم تنفيذها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بالقرى والنجوع فى المجتمع المصرى.

وأشار إلى أن تلك هي المرة الرابعة التي يتواجد بينهم ويستمع إليهم بتواجد جميع القيادات التنفيذية، مؤكداً على التواجد الدائم والمستمر لخدمة أهالينا بالقرى.

وفي استجابة فورية لأهالي برج العرب؛ وجه المحافظ بتوفير ٤٠٠ كرسي و١٠٠ منضدة لمركز شباب بهيج ببرج العرب. وأكد أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية على استعداد تام لتوفير جميع الاحتياجات أهالي.

ثمنت الدكتورة جاكلين عازر جهود جميع الأجهزة والمديريات المشاركة في فاعليات اليوم، موضحة أن الفاعليات تتضمن العديد من الخدمات المجتمعية والأنشطة المختلفة وعلى رأسها؛ إقامة معرض للأسر المنتجة، ومبادرة لأ أمية، وإقامة مهرجان رياضي (دوري كرة قدم خماسي)، وتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة في برج العرب، وبرامج تدريب وندوات تثقيفية عن المشروعات الصغيرة، وإقامة قافلة طبية مصغرة، وإقامة إحتفالية فنية للأطفال المشاركين.

وأضافت أنه يشارك في الفاعليات العديد من الأجهزة التنفيذية كمديرية الشباب والرياضة ومديرية الزراعة ومديرية الطب البيطرى والمجلس القومي للمرأة والقوي العاملة، والتموين وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ومبادرة مشروعك ومديرية الصحة.