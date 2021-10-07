«حياة كريمة».. مشروع قومي لتحسين معيشة 58 مليون مصري

لا تتوقف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تهدف لتقديم خدمات لـ58 مليون مواطن في القرى الأكثر حتياجا، عن تحقيق الإنجازات يوما بعد يوم، فمازلت آثارها تلمس واقع المواطنين وتؤثر بالإيجاب على جميع الخدمات والمرافق التي تتعلق بتسيير أمور حياتهم، وكل إنجاز تقوم المبادرة بتحقيقه يترك بصمة في حياة المتأثرين به، والمحيطين بهم.

ويعد محور سكن كريم أهم المحاور للمشروع القومي حياة كريمة، من خلال ترميم المنازل المتهالكة وإعادة بناء بعضها في القرى الأكثر احتياجا، بما يوفر حياة كريمة ومعيشة لائقة للأهالي.

حضانات منزلية وكسوة للأطفال وتزويج اليتيمات

ولم تتوقف تدخلات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عن ترك أثار إيجابية ورسم بسمة على وجوه المستفيدين من تلك التدخلات، المباشرة منها وغير المباشرة، ومن التدخلات المباشرة للمبادرة تحت محور «تنمية الطفولة» إنشاء حضانات منزلية تعمل على ترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي والعمل على كسوة الأطفال، إلى جانب تدخلات المؤسسة في حياة المقبلين على الزواج عن طريق تجهيز منازل الزوجية، وإعداد أفراح جماعية لهم، كما تتحمل أيضا مسؤولية زواج الفتيات اليتيمات بشكل كامل.

وتهتم مؤسسة حياة كريمة بدور التعاونيات الإنتاجية في القرى التي تعمل على تطويرها، فتقوم المؤسسة بعمل تدريبات للمواطنين كي يصبحوا كوادر صالحة للحياة العملية، مع حرص حياة كريمة على التكفل بإعداد مشروعات متناهية الصغر من أجل التقليل من الفئة التي لا تملك عمل أو مصدر دخل ثابت، وتهتم المؤسسة ببناء أسقف للمنازل والرفع من كفاءتها، والعمل على مد وصلات صرف الصحي والعديد من الخدمات الأخرى التي تفتقر لها بعض القرى.

توفير أدوات طبية وإجراء عمليات جراحية

وهناك تدخلات غير مباشرة للمؤسسة في أكثر من مجال، منها مثلا الأجهزة التعويضية التي تقدمها «حياة كريمة»، مثل سماعات ونظرات وكراسي متحركة وعكازات لمن هم بحاجة لها.

ولـ«حياة كريمة» إسهامات في المجال الطبي، تتنوع بين توفير الكشوف والقوافل الطبية لمساعدة المرضى مجانا، وإجراء بعض العمليات الجراحية للحالات العاجلة.

ولم تهمل «حياة كريمة» الجانب البيئي، فأطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرات لجمع القمامة والعمل على البحث في سبل تدويرها بالطرق السليمة؛ تجنبا لأضرار الوارد وقوعها على البيئة أو الإنسان.