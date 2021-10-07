«الصحة» تعلن إطلاق قافلتين طبيتين اليوم ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك» إطلاق قافلتين طبيتين جديدتين ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وكذلك خطة الوزارة لتوعية المواطنين والفحص عن الأمراض، تنفيذا لتوجيهات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالمجتمع، وتحقيق رؤية التنمية المستدامة في كل القطاعات وخاصة القطاع الطبي، وتعطي الحكومة المصرية أولوية قصوى للقضاء على العادات والأمراض والفيروسات المنتشرة خاصة في القرى النائية، بالإضافة إلى توعية المواطنين من خطورة الفيروسات، وما تسببه من مضاعفات تؤثر على صحة المواطنين، وخاصة فيروس كورونا.

تعرف على المحافظات التي تنطلق بها القوافل الطبية

ومن المقرر أن تنطلق القافلتين الطبيتين اليوم وتستمر حتى غد الجمعة، ومن المقرر أن تكون القوافل الطبية موجودة بها خلال اليومين المقبلين في محافظتين، «محافظة البحر الأحمر - محافظة الشرقية».

الأقسام الطبية المتاحة بالقوافل الطبية التي تنطلق اليوم

وكشفت وزارة الصحة عن الأقسام المتوفرة داخل العيادات المتنقلة في القوافل التي ستنطلق غدا، وتمثلت في الأقسام التالية «قسم الباطنة، وقسم الأطفال، وقسم الأنف والأذن، وقسم النساء والولادة، وقسم خدمات تنظيم الأسرة، وقسم العظام، وقسم الجراحة، وقسم الرمد والأسنان، وقسم القلب، وقسم الجلدية، وقسم الخدمات والأشعة، وقسم التحاليل»، مشيرة إلى أن الكشف في هذه الأقسام مجاني لكل المواطنين ومختلف الفئات العمرية.

تعرف على أماكن تواجد القوافل الطبية التي تنطلق غدا

حددت وزارة الصحة والسكان المراكز والقرى التي سوف تتواجد بها هذه القوافل تسهيلا على المواطنين في معرفة أماكنها والذهاب للفحص عن أي مرض أو عدوى أو إصابة يعاني منها المواطنين الذاهبين للكشف في العيادات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، ويتم تحويل الحالات الحرجة مباشرة للمستشفيات للإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء العلميات الجراحية في حالة الحالات التي تحتاج إلى التدخل الجراحي.

- مركز حلايب بمحافظة البحر الأحمر.

- قرية العزازي القديمة مركز الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.