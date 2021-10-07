بشرى تعتزل مواقع التواصل والمكالمات الهاتفية: إلى لقاء تقرره الأقدار

أعلنت الفنانة بشرى اعتزالها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك التواصل مع الآخرين عبر الهواتف المحمولة باستثناء أسرتها، وذلك عبر تدوينة نشرتها عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

بشرى: قررت مصلحش تليفوني ومش هشتري جديد

وقالت بشرى فى تدوينتها: «تليفوني باظ وشايفة إن أحلى هدية أقدمها لنفسي السنة دي هي إني مصلحوش في القريب العاجل، وسأكتفي بهاتف للأسرة فقط ولا أعرف متى سأقرر شراء تليفون جديد، شكرا لكل الغاليين، ومن هنأني بعيد ميلادي، حقيقي شعرت بسعادة كبيرة من الجميع أثرت فيا تأثير كبير وأشكر جهودكم كثيرا من كل قلبي».

وأضافت: «أما بخصوص العمل فيمكن التواصل مع مكتبي أو أحد أعضاء فريق العمل الخاص بي، وأعتقد أنني أحتاج لإجازة من كل أسباب الصخب حولي، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي، إلى لقاء تقرره الأقدار».

بشرى: أحتاج إجازة

كانت الفنانة بشرى احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، إذ أعد لها زوجها سالم هيكل مقطع فيديو خاص بتلك المناسبة، وشاركه مع عدد كبير من نجوم الفن والغناء، منهم أحمد عز وخالد الصاوي وإلهام شاهين وأمير شاهين وأروى جودة وأيتن عامر.

يذكر أن بشرى تقود الدورة الخامسة من مهرجان الجونة، الذي من المقرر أن ينطلق بعد أيام قليلة، والذي من المقرر أن يكرم فيه فيه الفنان أحمد السقا والمخرج الفلسطيني محمد بكري، وتعد بشرى عمودا رئيسيا من أعمدة المهرجان.