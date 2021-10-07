قافلة شاملة لجامعة دمنهور ضمن «حياة كريمة» بحوش عيسى

نفدت جامعة دمنهور قافلة شاملة طبية زراعية بيطرية وتوعوية في قرية «الكردود»، التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، تزامناً مع احتفالات الذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مشاركة الجامعة بمبادرة حياة كريمة

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن الجامعة تشارك في المبادرات الرئاسية فى شتى المجالات الصحية والاجتماعية، التي تستهدف حماية صحة المصريين، وتسهم في استراتيجية بناء الإنسان المصري، تحقيقاً لـ«رؤية مصر 2030».

تنفيذ قوافل شاملة

وأشار «صالح» إلى أن الجامعة تعمل على تنفيذ قوافلها الشاملة بمحافظة البحيرة وفقا لخطة وجدول زمني محدد، منوها علي أهمية هذه المبادرات فى تغيير وتطوير المجتمعات و مواجهة المشكلات المجتمعية وحلها، وذلك بمشاركة جميع كليات الجامعة العلمية والنظرية .

تقديم الخدمات الصحية

وتابع رئيس جامعة دمنهور أن القوافل تقدم خدمات طبية متميزة للمرضى فى جميع التخصصات وتصرف الدواء اللازم بالمجان، ‏مشيرا أن الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي يتم تحويلها مباشرة إلى المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج اللازم بالمجان، وكذلك الخدمات البيطرية الحيوانية والداجنة اللازمة.

ندوات تثقيفية

وتابع أن هناك تقديم كشف طبي وعلاج وتثقيف صحى وتقديم الخدمات الزراعية والإرشاد الزراعى وصرف المبيدات الزراعية اللازمة بالمجان، وخدمات محو الأمية وتعليم الكبار ، كما يتم تقديم التوعية الصحية والوقائية اللازمة والتوعية والنصح عن أهمية قيم الولاء والانتماء والمواطنة وكيفية التصدى للشائعات.