حظك اليوم برج الميزان الجمعة 8-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يميل برج الميزان إلى الحلول الوسط التي ترضي جميع الأطراف، ويهتم بتحقيق التوازن ويعجبه الجمال والحسن في الأشياء وفي الناس، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال وينصحك الفلك أن تراجع جيدا خطواتك وانتبه للتوفير وعدم تبديد المال.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

اليوم يجب أن تدرس قراراتك قبل أي خطوة تنفيذية وتأنّ حتى ترى الأمور بشكل أوضح.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.