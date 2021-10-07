ارتفاع صادرات مصر من الأدوات الصحية إلى 1.7 مليار جنيه بزيادة 40%

ارتفعت صادرات مصر من منتجات الأدوات الصحية «السباكة» خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وكشفت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية أن مصر قامت بتصدير أدوات صحية بقيمة 110 ملايين دولار «ما يعادل 1.7 مليار جنيه»، مقارنة بـ 78 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة 40%.

ألمانيا وانجلترا وأيرلندا يتصدرن قائمة المستوردين

ووفقا لتقرير صادر اليوم عن المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، فقد تصدرت السوق الألمانية قائمة الدول المستوردة للمنتجات المصرية من القطاع، بقيمة 33.1 مليون دولار، مقارنة بـ 28.3 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنمو 17%، تلتها بريطانيا وشمال أيرلندا بقيمة واردات 17.4 مليون دولار مقارنة بـ 9 ملايين دولار فقط العام الماضي، وبنسبة نمو 90%، ثم ليبيا التي احتلت المركز الثالث على قائمة المستوردين من مصر، بقينة 6.2 ملايين دولار، مقارنة بـ 3 ملايين دولار، وبنمو 106%.

إيطاليا بالمركز الثاني وفرنسا بالمركز السادس

وأوضح التقرير أن إيطاليا جاءت في المركز الرابع بإجمالي واردات 6.1 ملايين دولار، مقارنة بـ 3.7 ملايين دولار، وبنمو 64% عن العام الماضي، تلتها تركيا التي استوردت أدوات صحية من مصر بقيمة 5.3 ملايين دولار، مقارنة بـ 4.5 ملايين دولار في العام الماضي، وبنمو 17%

وقد جاءت فرنسا في المركز السادس، ضمن قائمة مستوردي الأدوات الصحية المصرية، بقيمة 4.7 ملايين دولار، مقابل 3.7 ملايين دولار، وبزيادة 27%، ثم الأردن بقيمة 4.2 ملايين دولار، مقارنة بـ 2.4 ملايين دولار، وبزيادة 78%، وجنوب أفريقيا بقيمة 2.2 مليون دولارا، مقابل 620 ألف دولار، وبزيادة 261 % عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح البيان استيراد الولايات المتحدة منتجات أدوات صحية من مصر بقيمة 2.1 مليون دولار، بنسبة نمو 128 % ثم السعودية التي استوردت بنفس القيمة تقريبا، وبتراجع 24%، بينما استوردت السودان بقيمة 1.4 مليون دولار بنسبة زيادة 130% عن نفس الفترة من العام الماضي.