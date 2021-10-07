الكشف على 1591 مواطناً في «السوالم» بدمياط مجاناً

واصلت مديرية الصحة بمحافظة دمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعملاً، ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

توقيع الكشف الطبي على 1591 مواطناً بقرية السوالم

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة، أنه تم خلال يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، تنظيم قافلة طبية بقرية «السوالم»، التابعة لمركز كفر سعد، تردد عليها 1591 مواطناً، تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل عدد 40 حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 4 حالات، بالإضافة إلى إجراء 527 تحليلاً معمليا، وفحص 35 حالة بالأشعة، و32 حالة أخرى بالسونار، إلى جانب تخصيص وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

صحة دمياط تناقش جاهزية المستشفيات للموجة الرابعة لجائحة كورونا

وفي وقت سابق، عقد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، اجتماعاً موسعاً بحضور قيادات المديرية ومديري المستشفيات، في قاعة الاجتماعات بمستشفى الرمد، وأشاد وكيل الوزارة بالأداء المتميز لكافة الأطقم الطبية بالمستشفيات على ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، كما ناقش جاهزية المستشفيات للموجة الرابعة لجائحة كورونا، والتعامل مع أي حالة اشتباه، من خلال الاستقبال والطوارئ بمختلف المستشفيات على مستوى المحافظة.