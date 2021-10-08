كيف تنظم وقتك خلال نظام الفترتين للعام الدراسي الجديد؟.. خبير يجيب

بعد تداول عدد من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني، أنباء بشأن تقسيم أيام حضور الطلاب داخل المدارس في العام الدراسي 2021/2022، تزامنا مع بداية الموجة الرابعة لفيروس كورونا، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن ما تم تداوله عبر تلك الوسائل ليس له أساس من الصحة، ولكن سيتم العمل بنظام الفترات للحد من الكثافات الطلابية بالمدارس، على أن يكون لمديري المدارس صلاحية وضع الجداول وتوزيع الطلاب على الفصول بالطريقة التي تناسب كل مدرسة على حدة، بجانب تعليمات الوزارة للمديريات التعليمية بتعميم الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد.

من جانبه قال الدكتور محمد خليل، الخبير التربوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يمكن لطلاب الفترات المسائية بنظام الفترات في العام الدراسي الجديد تنظيم وقته والاستفادة منه من خلال متابعة المنصات الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم، مثل قناة مدرستنا سواء على التلفزيون أو على اليوتيوب، والتي تحتوي على جميع المواد التعليمية للطلاب، وبنك المعرفة وهو أرشيف مكتبي عبر الإنترنت يوفر إمكانية الوصول إلى الموارد التعليمية والأدوات للمعلمين والباحثين والطلاب، مضيفًا أنه يستطيع الطالب تلخيص موضوعات الأسبوع ويتم مذكراتها خلال الإجازة الأسبوعية.

طريقة جديدة للمذاكرة

وأوضح الخبير التربوي، أنه يمكن للطلاب استخدام الطرق الحديثة في المذاكرة، مثل قيام الطلاب بتسجيل ملخص المواد بصوته على التليفون المحمول، وبدلا من أن يستمع الطالب للأغاني في أثناء ذهابه إلى المدرسة يستمع إلى تلخيص المواد الصوتية التي سجلها من قبل، مشيرًا إلى ضرورة المذاكرة zoom للحد من انتشار فيروس كورونا، ويكون ذلك عبر تطبيقات التواصل.

دور أولياء الأمور في محاولة تعويض الأنشطة المدرسية

من جانبه ذكر الدكتور هشام البرجي، الخبير التربوي، في حديثه لـ«الوطن»، أن لأولياء الأمور دور كبير ومحور في تعويض أبنائهم عن بعض الأنشطة المدرسية، ومن بعض المقترحات المطروحة في هذا الشأن تعويض النشاط الرياضي والبدني للطفل في النوادي أو مراكز الشباب، بجانب تقديم بعض الأنشطة الفنية والموسيقية للطفل من خلال المراكز الثقافية المتخصصة مثل ساقية عبدالمنعم الصاوي وغيرها.