تعرف على المضاعفات التي يلحقها فيروس كورونا بمرضى السمنة

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، أدرج العلماء عددا من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالفيروس، والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة أساسية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا من الأشخاص الأصحاء، بالإضافة إلى ذلك، وفقا للخبراء.

وارتبطت السمنة أيضا بخطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا الشديدة، وفقا لتقرير نشر على موقع «timesofindia».

السمنة وفيروس كورونا ما مدى القلق؟

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية، فإن السمنة مرض مزمن شائع وخطير ومكلف يعرض الناس لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة الخطيرة الأخرى ويزيد من خطر الإصابة بمضاعفات كورونا.

وقد تضاعف السمنة من خطر دخول المستشفى 3 مرات بسبب كورونا، وأشار المركز إلى أن زيادة الوزن تقلل من سعة الرئة، وقد تؤدي إلى ضيق في التنفس وألم في الصدر، إلى جانب ذلك ضعف وظيفة جهاز المناعة.

نسبة الوفيات للأشخاص الذين يعانون من السمنة أعلى من الأشخاص الأصحاء

وبحسب الباحثين في جامعة تكساس بسان أنطونيو وجامعة ويسكونسن ميلووكي، فإن جائحة كوفيد -19 كان أكثر فتكا بالسكان البالغين الذين يعانون من السمنة، وحلل الفريق الارتباطات المتعلقة بوفيات Covid-19 والوزن الزائد في ما يقرب من 154 دولة حول العالم، لتحديد الأنماط المحتملة في البيانات ومعرفة سبب الوفاة.

وقال بلادي، أحد الأطباء القائمين على الدراسة، إنه عندما تكون نسبة الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن في السكان البالغين في بلد ما أعلى بنقطة مئوية واحدة من نسبة زيادة الوزن في السكان البالغين في دولة ثانية، فمن المعقول أن نتوقع أن تكون وفيات Covid-19 أعلى بمقدار 3.5 نقطة مئوية في الدولة الأولى مما ستكون عليه في الثانية.

مضاعفات كورونا عند إصابة أصحاب السمنة

لاحظ الفريق من خلال التجارب السريرية، أن الوزن الزائد للجسم مرتبط بالعديد من الأمراض المصاحبة التي يمكن أن تؤدي إلى مسار شديد الخطورة والوفاة الناتجة عن فيروس كورونا، ويمكن لاضطرابات الغذائية أن تسبب العديد من المضاعفات أكثر على الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد.

وتوصل فريق القائم على الدارسة، أن الوزن الزائد «السمنة» يمكن أن تحدث من خلال الأطعمة المصنعة والغنية بالملح والسكر والدهون المشبعة، موضحين أن السمنة أصبحت وباء مدفوع من خلال هذه الأطعمة الغذائية عالية السعرات الحرارية الممتلئ بالسكر.

خطوات التخلص من الوزن الزائد أو السمنة

السمنة هي حالة مزمنة تنطوي على زيادة الدهون في الجسم، يزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم وحتى أنواع معينة من السرطان، وهناك بعض العلاجات للوقاية من السمنة تتمثل في:

- تجنب تناول الدهون السيئة، وبدلاً من ذلك استهلك الدهون الجيدة مثل البيض الكامل والأسماك الدهنية والأفوكادو والشوكولاتة الداكنة.

- الإكثار من الخضار والأطعمة الغنية بالألياف.

- التركيز على ممارسة الرياضة ولا تؤدي إلى نمط حياة ممل.

- إدارة الجهد أمر بالغ الأهمية.

- يجب أن تنام بشكل كافٍ.