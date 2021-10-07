طبيب عن عقار «مونيكال»: يُعالج كورونا بنسبة 95%

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تبحث تحديث بروتكول مصابي كورونا في نسخته السادسة؛ وذلك لرغبة اللجنة في إضافة مجموعة من الأدوية والعقاقير؛ وأهمها عقار «مونيكال»، والذي استوردته مصر مؤخرًا، ويساعد في معدلات الشفاء بنسبة 95%، ويعالج مضاعفات ما بعد التعافي.

بروتوكول علاج كورونا الجديد

وأوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري ورئيس وحدة الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن هناك فرقا بين عقار «مونيكال»، الموجود بالبروتوكول الجديد، واللقاحات الأخرى مثل «جونسون، فايزر، سينوفارم، سبوتنيك، وأسترازينيكا»؛ لأنها تؤخذ من قِبل أشخاص غير مصابة للوقاية من الفيروس، بينما العقار يتم إعطاؤه للحالات المصابة بالفيروس خلال فترة العزل.

وأشار «الحداد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن «مونيكال» يمنع المضاعفات الشديدة للإصابة بالفيروس، لأنه يساعد الجسم في تكوين أجسام مضادة تعمل على تقليل الأعراض وتحويل حالة المريض من شديدة إلى متوسطة أو للشفاء التام.

عقار مونيكال لعلاج كورونا

وأكد أن عدد الجرعات التي يحتاجها المريض يختلف من شخص لآخر وفقا لحالته الصحية؛ لأن فترة الاستشفاء من المرض تختلف من شخص لآخر، ويتم تلقي الجرعات حتى تماثل المريض للشفاء، لافتا إلى أنه لن يتم توفير العقار بالصيدليات خلال الوقت الحالي؛ نتيجة زيادة الطلب العالمي على العقار بعد التجارب التي أجريت عليه.

وأضاف رئيس وحدة الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن تعديل البروتوكول والاعتماد على عقار «مونيكال» بشكل رئيسي بعد توفير كميات كبيرة منه يساعد في زيادة عمليات الشفاء من الإصابة بالفيروس نتيجة لقوة الفاعلية الخاصة بالعقار.